Social Barak e la preparazione (in maglia viola) con due compagni d'eccezione

Antonin Barak ha le idee chiare e vuole farsi trovare pronto per il ritiro della Fiorentina lunedì prossimo. Da giorni ormai si sta allenando, rigorosamente con la divisa della Fiorentina, particolare apprezzato anche dai tifosi. Ed oggi il calciatore, rientrato dal prestito in Turchia, si è allenato con due compagni particolari, i due figli. "Preparazione per tutti" scrive nel post con il video tenerissimo girato dalla moglie del giocatore ceco che immortala appunto i due bimbi che corrono a tempo con il padre.