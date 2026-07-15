Dagli inviati
Ancora allenamento a parte per Moise Kean: le immagini dal Viola Park
Per Moise Kean altra giornata di allenamento personalizzato al Viola Park: il centravanti della Fiorentina, alle prese ancora con un fastidio alla tibia che lo ha limitato per la seconda metà della stagione scorsa, ha svolto anche oggi un lavoro ad hoc, 30' di esercizi col gruppo per poi staccarsi e proseguire a parte la seduta pomeridiana, sotto l'occhio vigile dello staff di Fabio Grosso. Ecco le immagini realizzate dai nostri inviati.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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