Dagli inviati

Ancora allenamento a parte per Moise Kean: le immagini dal Viola Park

Ancora allenamento a parte per Moise Kean: le immagini dal Viola Park
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte dal nostro inviato- A. Giannattasio

Per Moise Kean altra giornata di allenamento personalizzato al Viola Park: il centravanti della Fiorentina, alle prese ancora con un fastidio alla tibia che lo ha limitato per la seconda metà della stagione scorsa, ha svolto anche oggi un lavoro ad hoc, 30' di esercizi col gruppo per poi staccarsi e proseguire a parte la seduta pomeridiana, sotto l'occhio vigile dello staff di Fabio Grosso. Ecco le immagini realizzate dai nostri inviati.
 