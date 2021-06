ORLANDO, Italiano per Rino? Meglio. Antognoni...

L'ex attaccante viola Massimo Orlando ha parlato del caso Gattuso e del possibile addio di Antognoni, queste le sue parole: "Ho sempre detto che Gattuso non mi faceva impazzire perché mi ha sempre dato l'impressione che sia molto bravo nella gestione del gruppo ma tatticamente non mi piace troppo però se fosse arrivato significava che volessero fare una grande stagione e un mercato importante. Ora la Fiorentina e Barone in particolare ne esce male ma se poi porta ad Italiano che da due anni fa cose fantastiche e c'è la possibilità di aprire un ciclo, con un progetto proiettato su tre anni, allora va bene così. Antognoni saluta? Quando lui è rientrato con i Della Valle, il motivo si sapeva, serviva insomma per la piazza, metteva la faccia e faceva le interviste. Ma la delusione è stata con Commisso. Giancarlo aveva grandi aspettative avendo accompagnato Commisso in mezzo al campo ma penso che Barone e Pradè gli abbiano chiuso tutte le strade. In questi due anni credo abbia fatto l'uomo immagine ma se deve restare deve farlo per decidere anche, non perché ne sappia più di Barone o Pradè ma perché poi in questi due anni in cui le cose non sono andate bene i rimbrotti dei tifosi soprattutto sui social non sono mancati neanche a lui, per decisioni non prese prese da lui appunto".