Noa Lang come Moise Kean? Sbarca in Serie A un altro calciatore rapper

Il nuovo acquisto del Napoli Noa Lang condivide con Moise Kean una passione, oltre a quella per il calcio. Il talento in arrivo dal PSV si diletta non solo sul campo da gioco ma anche davanti a un microfono, essendo un rapper di discreto successo.

Noano, il nome d'arte di Noa Lang, ha un discreto successo soprattutto in patria, tanto da avergli permesso di vincere un disco d'oro con il suo singolo 7K Op Je Feestje nel 2023 e di raggiungere la Top 50 di Spotify nel suo Paese con l'altro singolo Damage. Canzoni che sono divenute ancor più celebri con l'aiuto delle sue esultanze e con iniziative mirate, come la maglia speciale col numero 9+1 indossata nella gara contro lo Zwolle dell'ottobre 2024, sempre in riferimento a un suo brano.