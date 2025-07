La Roma saluta Paredes e punta Rios: offerti 20+bonus al Palmeiras

La Roma si prepara a una mini-rivoluzione a centrocampo che coinvolge anche uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Leandro Paredes è ormai virtualmente un ex giocatore giallorosso e nella giornata di oggi è volato alla volta di Buenos Aires per tornare in Argentina, al Boca Juniors che si prepara ad accogliere l'ex centrocampista anche di Juventus e PSG a titolo definitivo, sulla base di una parte fissa inferiore ai 3,5 milioni di euro richiesti, ma con i bonus l'affare complessivo può raggiungere proprio quella cifra. Si attendono ora solo le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.

Per sostituirlo, la Roma ha puntato forte su Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras finito sui taccuini di tanti club. Al club di San Paolo è legato da un contratto fino al 31 dicembre 2028, che prevede una clausola risolutiva da 100 milioni di euro. Come riporta TMW, per accaparrarselo dovrebbero bastare 30 milioni. L’Inter non si è ancora mossa con offerte, la Roma ne ha presentata una da 20 più 5 di bonus. In stagione, tra campionato, Libertadores e Mondiale, Rios ha giocato 35 partite: quattro gol e altrettanti assist.