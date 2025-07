Milan, Ricci si presenta: "Il momento migliore della mia carriera"

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - "È il momento migliore della mia carriera. Il Torino mi ha dato tanto. Adesso penso di aver fatto una scelta e un passo importante. Sono qua per ripagare la fiducia che mi è stata data da tutta la società e farò del mio meglio per questo. Penso che qua sia il posto giusto per tornare al vertice, l'ambizione è la parola migliore, quella più presente": Samuele Ricci, primo acquisto del Milan per la nuova stagione, si presenta in conferenza stampa raccontando obiettivi e sensazioni. "Impatto con Allegri? Super positivo.

Ovviamente è un ottimo mister, tra i più vincenti. E' sempre molto solare come siamo noi toscani, abbiamo sempre la battuta pronta. Andiamo molto d'accordo", racconta. Poi spiega di aver sentito il ct Gattuso ma senza parlare di Milan, di preferire il ruolo di mediano e non vuole paragoni con Reijndes: "Non so se farò dieci gol ma sono qui per dare una mano. Il numero 4? Farò il massimo per essere all'altezza di chi l'ha indossato nel passato". (ANSA).