FirenzeViola Occhio a quei due, la Fiorentina ritrova l'ex Zaniolo e il "rinato" Lovric tanto inseguito

Nicolò Zaniolo e Sandi Lovric è l'accoppiata che ha saputo far male al Bologna di Palladino e che la Fiorentina ritroverà contro dopo aver bocciato il primo (in prestito per 6 mesi) e corteggiato ma mai strappato all'Udinese il secondo. Proprio l'ex viola è stato l'artefice del gol vittoria a Bologna mentre Lovric proprio al Dall'Ara è rinato con Zanetti, dopo l'accantonamento di Runjaic.

Il centrocampista, che nella prima stagione con il tedesco aveva giocato praticamente tutte le gare, è in scadenza al giugno 2027 e dunque in una situazione complicata anche contrattualmente è stato messo da parte dall'ex tecnico acconsentendo ad un'eventuale cessione a gennaio ma Paolo Zanetti, che l'ha avuto pur per poco tempo a Verona (prima dell'esonero, con lo sloveno arrivato in prestito a gennaio), lo ha subito rimesso nella mediana riportata a tre.

Lovric tra l'altro non ha mai fatto polemiche tanto che anche Zaniolo glielo ha riconosciuto dopo la vittoria a Bologna: "Sandi non ha mai sbagliato un atteggiamento, un allenamento, niente, e si merita di giocare. Sono contento per lui". Zaniolo tra l'altro, vista l'assenza di Davis, dovrebbe partire come falso nueve.