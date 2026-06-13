Calciomercato Norton-Cuffy nome caldo per la Fiorentina: è nella lista del ds Paratici

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Brooke Norton-Cuffy è un obiettivo concreto della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il terzino destro del Genoa è nella lista della società viola per rinforzare la fasce, che rimarranno per buona parte scoperte perché nelle idee del club c’è la cessione di Gosens, Dodo e Fortini. Norton-Cuffy è quindi un profilo da tenere in considerazione per il mercato della Fiorentina, che presumibilmente partirà a stretto giro di posta. La dirigenza tornerà operativa a inizio settimana.

Il pregresso dell’obiettivo viola

Classe 2004, Norton-Cuffy è nato a Pimlico nel londinese e si è formato professionalmente nel settore giovanile del Chelsea (2011-2016) e poi in quello dell’Arsenal (2016-2022). Dopo una serie di prestiti nelle serie minori inglesi è passato al Genoa nell’estate 2024 firmando un contratto quinquennale. Coi rossoblù ha collezionato 14 presenze il primo anno e 29 il secondo, consacrandosi come uno dei titolari fissi di Daniele De Rossi. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.