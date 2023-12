NAZIONE, Mercato viola: i nomi per difesa e attacco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione oggi in edicola si concentra sui movimenti di mercato della Fiorentina e scrive che le due indicazioni eloquenti dettate da Italiano, un terzino destro e un esterno offensivo, sono la priorità per la società viola pronta a tuffarsi sul mercato. Per quanto riguarda l'esterno, il nome in uscita è quello di Brekalo, in entrata invece Karlsson del Bologna: valore 10 milioni, Brekalo potrebbe essere però una pedina di scambio. Laurienté costa più di 20 milioni, resta da monitorare anche la suggestiva mossa Insigne.

Poi c'è Beste dell'Heidenheim ma va abbassata la richiesta di 13 milioni da parte dei tedeschi. Per il difensore invece, i nomi restano quelli di Faraoni, Mazzocchi, Kiwior e Theate, il problema è la concorrenza.