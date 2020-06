NARDELLA, Con Rocco ci incontreremo presto

Il sindaco Dario Nardella ha parlato di seguito della questione stadio: "Spero di rivedere Commisso il prima possibile, ho seguito le sue parole e quello che ha detto merita un confronto. Purtroppo il problema degli stadi è esteso a tutta Italia, non solo a Firenze. Ma oggi il governo e il parlamento hanno una grande opportunità per cambiare tutto con il Decreto Semplificazione. Allo stesso tempo mi sto dedicando alla riqualificazione dell'area di Campo di Marte che avverrà ugualmente a prescindere dall'approvazione delle leggi. Io penso che le mie parole siano state recepite bene dal presidente e che abbiano messo a tacere le possibili idee su eventuali fratture tra di noi. Campi Bisenzio? La proprietà della Fiorentina è libera di prendere la decisione che meglio crede. Io sono il sindaco di Firenze e faccio il tifo per la mia città e non accetto le critiche di chi mi dice che in questi anni sono rimasto fermo a guardare".