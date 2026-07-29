Calciomercato Moreno al Venezia, è fatta: prestito con obbligo, ecco la condizione a cui scatta

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Matias Moreno sarà un nuovo giocatore del Venezia: ecco com'è andata l'operazione e la condizione a cui scatterà l'obbligo di riscatto

Matias Moreno è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Venezia. La trattativa è entrata nella fase decisiva nella serata di ieri, quando Fiorentina e lagunari erano già molto vicine all'intesa per un trasferimento del difensore a titolo definitivo più una grossa percentuale sulla futura rivendita a favore dei viola. Una base d'accordo che fino alle prime ore di stamani era stata intavolata e portata avanti bene, poi c'è stata una modifica della formula probabilmente per volere degli arancioneroverdi.

L'operazione

Successivamente si è trovato un accordo che è praticamente uguale, perché dal titolo definitivo si è passati a un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizioniato in termini abbastanza semplici da soddisfare. Più precisamente, il Venezia sborserà 500mila euro subito, con l'obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni e pronto a scattare alla prima presenza dell'argentino coi lagunari nel 2027. La Fiorentina, inoltre, si è mantenuta il 50% della futura rivendita. L'affare è in dirittura d'arrivo e nelle prossime ore Moreno raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra.