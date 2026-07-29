FirenzeViola Valdepenas in arrivo stasera: chi è il nuovo difensore della Fiorentina

vedi letture

Scopriamo insieme quello che potrebbe essere il profilo del nuovo difensore viola, attualmente in forza al Real Madrid, Victor Valdepenas

La Fiorentina ha rotto gli indugi per Victor Valdepenas che nella tarda serata di oggi, dopo il via libera ottenuto da Mourinho, allenatore del Real Madrid, raggiungerà Firenze in previsione delle visite mediche già fissate per domattina. Un giocatore dalle caratteristiche ibride, che è nato come centrale ma che è anche cresciuto con le qualità del terzino supportato da una grande fisicità e una discreta familiarità col pallone.

Un difensore moderno

Valdepenas infatti ha la struttura atletica e fisica di un centrale di stazza, essendo alto 1,88 cm, ma ha qualità in velocità e in sprint, che ricordano quelle di un altro prodotto del Real Madrid come Theo Hernandez. Il classe 2006 spagnolo infatti, sullo stile dei giocatori moderni in grado di ricoprire più ruoli nelle varie zone del campo, può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro, oltre che all’occorrenza anche come mezza ala di un centrocampo a tre. Duttilità e grandi doti atletiche e fisiche dunque sono le sue peculiarità principali per un ragazzo che, nella scorsa stagione, ha fatto il proprio esordio in prima squadra con la maglia del Real Madrid, giocando 78 minuti al Bernabeu contro l’Alaves.

Il parallelismo con Nico Paz

Un background dunque leggermente diverso da quello che aveva Nico Paz al momento del suo arrivo al Como, visto che il fantasista argentino nella stagione 23/24 aveva collezionato sette presenze con il Real Madrid (tre in Champions League, una in Coppa del Re e una in Liga) per un totale di 128 minuti giocati ed un gol realizzato. Questo non significa però che non si possa trattare comunque di un affare sulla falsariga proprio di quello che a quel tempo portò l’attuale trequartista comasco in serie A.

Nei prossimi giorni Grosso comunque avrà finalmente a disposizione un giocatore che possa ricoprire il ruolo di terzino sinistro al posto dell'adattatissimo Brescianini. Magari già per l'incrocio di sabato proprio contro il Real Madrid.