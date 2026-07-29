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Watford-Fiorentina, a breve il fischio d'inizio: segui la diretta testuale!

Watford-Fiorentina, a breve il fischio d'inizio: segui la diretta testuale!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:20Copertina
di Ludovico Mauro
Il racconto testuale di Watford-Fiorentina: segui la diretta scritta della partita!

20:20 - Squadre che stanno entrando in campo, da segnalare nel Watford la presenza dell'ex viola Edoardo Bove.

Pochi minuti al calcio d'inizio di Watford-Fiorentina, ultima amichevole inglese della squadra di Grosso. Si parte alle 20:30, la gara sarà visibile su Dazn ma verrà offerta la radiocronaca di Radio FirenzeViola con l'inviato Andrea Giannattasio, mentre su FirenzeViola.it il racconto testuale con tanto di notizie e voci dal campo.