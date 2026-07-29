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Jimenez assente nell'amichevole col Watford: per lui un lieve stato influenzale

Jimenez assente nell'amichevole col Watford: per lui un lieve stato influenzale
Oggi alle 19:44Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato in Inghilterra - Andrea Giannattasio
Non c'è Jimenez nei giocatori viola che figurano arruolabili per l'amichevole col Watford: ecco spiegato il motivo

Non figura Alex Jimenez nella distinta della Fiorentina per la gara di questa contro il Watford, in programma a Vicarage Road con fischio d'inizio alle 20:30. L'esterno spagnolo, per quanto raccolto dalla nostra redazione, risulta assente per un leggero stato influenzale. Da capire ora come procederà il suo recupero.