Watford-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Piccoli centravanti, Atta-Gud dietro di lui

Watford-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Piccoli centravanti, Atta-Gud dietro di luiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:27Copertina
di Redazione FV
Ecco le scelte di Grosso per la sfida al Watford: da centravanti agirà Piccoli, Brescianini impiegato ancora terzino sinistro

Alle 20:30 scende di nuovo in campo la Fiorentina, per l'ultimo test amichevole della mini tournée inglese della squadra di Fabio Grosso. Per la sfida al Watford, i viola si schierano con un modulo diverso, ossia il 4-3-2-1. Piccoli parte da prima punta, supportato da Gudmundsson e Atta alle sue spalle. Queste le formazioni ufficiali:

Watford (4-4-2): Bachmann; Traoré, Pollock, Keben, Bola; Kyprianou, Bove, Nabizada, Maamma; Baah, Doumbia. All. Dionisi. Allenatore: Dionisi

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Ndour, Fagioli, Mandragora; Atta, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Grosso