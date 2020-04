MORABITO, Stop calcio? Si chiude. Il 10/6 in campo

L’agente FIFA Vincenzo Morabito ha parlato dello stato attuale del calcio italiano alla luce delle ultime decisioni da parte del Governo: “Abbiamo bisogno di serietà e di messaggi certi, non di confusione. Se noi non riprendiamo il campionato chiudiamo: chiudono 300mila famiglie che campano di calcio, chiudono ristoranti e alberghi collegati al mondo sportivo, buttiamo all’aria un Paese intero e mancheranno 1,2 miliardi di contributi allo stato. La Serie A diventerà l’ultima rispetto alle altre in Europa. Noi dobbiamo ringraziare Gravina perché lui sta lottando perché il campionato deve ripartire perché è consapevole di quello che può accadere dopo: ovvero un disastro totale. Gravina è responsabile, sono felice che si sia esposto sul tema. Vogliamo parlare di Malagò, capo dello Sport italiano? Sta solo facendo campagna elettorale. C’è poi il dubbio del 4 o 18 maggio: tutti si alleneranno individualmente, fuori casa ma le disposizioni vanno riviste meglio. A Formello si alleneranno i calciatori della Lazio a distanza di uno dell’altro. Perché la Pellegrini può nuotare in piscina dal 4 e Lukaku non potrà andare alla Pinetina ad allenarsi? Dal 18 poi verrà per forza dato l’ok agli allenamenti di squadra: Juve e Lazio hanno già il protocollo pronto. Speriamo che il 10 di giugno si riprenda a giocare fino al 3 agosto, termine ultimo”.