MONELLI, Nzola non è male e Italiano lo conosce

L'ex viola Paolo Monelli, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha così parlato dei nomi per l'attacco della Fiorentina: "Si è parlato di Joao Pedro ma in questo caso dipende dal Cagliari. Se vogliono puntare a salvarsi non possono fare a meno di lui, mi pare molto difficile dunque un profilo del genere. E poi si sa che chi ha i giocatori bravi, ora se li tiene".

Si è parlato anche di un giovane come Pinamonti...

"Giocatore interessante, peraltro l'Empoli ha tanti punti e non credo abbia problemi di salvezza. Però se si pensa anche ad un futura sostituzione di Vlahovic forse occorre fare altre valutazioni approfondite e ad ampio raggio. Per quanto riguarda Vlahovic probabilmente era meglio analizzare la situazione a bocce ferme. E' un attaccante di un livello eccezionale, ho sempre detto che avrebbe fatto bene, ma addirittura segna un gol a partita e ha 21 anni...".

Un altro nome seguito da viola è Nzola, ben conosciuto da Italiano...

"Ecco, è un nome che non mi dispiace. E' un un giocatore che può dare il suo contributo nel contesto viola che ha ultimamente trovato un'identità ben precisa grazie all'allenatore. Italiano ha dato al gruppo una certa consapevolezza dei mezzi e i giocatori lo seguono. Ma tornando a Nzola, conoscendo Italiano sarebbe avvantaggiato: guardate lo stesso Saponara, sta facendo cose egregie grazie al sostegno del tecnico".

E' una Fiorentina da Europa?

"Sì, tempo fa dissi che poteva arrivare nelle prime 7-8. Mi auguro che confermi quanto fatto nel girone d'andata, vorrebbe dire che farà meglio di quel che pensavo. Se continua così, può entrare tra le prime sei".

Chi l'ha sorpresa tra i giocatori?

"Mi ha sorpreso Torreira. Ha dato quel qualcosa in più che serviva a centrocampo. E' il giocatore che mancava".