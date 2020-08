MILAN, Offre scambio Paquetà-Milenkovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan starebbe trattando Nikola Milenkovic, centrale classe 1997 in viola dal 2017. Continuano i contatti fra i rossoneri e gli agenti del serbo, ma il Milan ha le idee chiare: vuole arrivare al difensore inserendo nella trattativa Lucas Paquetà. Nonostante questo i viola non hanno dato aperture in merito e chiedono sempre 40 milioni. Una cifra irraggiungibile, anche se Milenkovic ha solo due anni di contratto e questo potrebbe far abbassare il prezzo. Intanto, il Milan ha un accordo con l’ex Fiorentina Ante Rebic per il suo futuro ingaggio: l’attaccante croato rimarrà certamente in rossonero.