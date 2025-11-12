Mercato Fiorentina, in difesa continua a piacere Diogo Leite in scadenza con l'Union Berlino
Nel mercato di gennaio la Fiorentina potrebbe rinforzarsi anche in difesa, si legge sul Corriere dello Sport. Il dato dei 18 gol subiti finora, più di tutti in Serie A, non può essere ignorato. In questo senso occhio all’ex obiettivo Diogo Leite, per il quale i viola avevano tentato di convincere l’Union Berlino con un’offerta inferiore ai 10 milioni ritenuta insoddisfacente. Tuttavia il classe ’99 portoghese, alto e dal fisico possente, andrà in scadenza a giugno e questo può facilitare le cose. Coi biancorossi ha totalizzato per adesso 7 presenze in campionato e 1 in Coppa di Germania.
