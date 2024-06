MERCATO, Brescianini-Lucca: punto viola con Riso

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/Gr Sports

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina. In attacco prende quota il nome di Kean, ma quelli di Lucca e Retegui rimangono attuali, soprattutto il primo con il cui agente, Giuseppe Riso, è in programma un incontro a stretto giro di posta. Il procuratore di Lucca è lo stesso di Marco Brescianini, classe 2000 in uscita dal Frosinone su cui il direttore sportivo Daniele Pradè ha messo gli occhi da tempo. Il vertice con Riso sarà un’occasione per informarsi sul ventiquattrenne nato a Calcinate.