MARTORELLI, Torreira? Viola come Milan-Tonali

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha commentato così la situazione attuale in casa viola: "Secondo me la questione Torreira è un gioco delle parti, l'obiettivo è quello di diminuire il riscatto. Una situazione analoga è successa al Milan con Tonali, i rossoneri hanno cercato di abbassare le richieste puntando molto sulla volontà del calciatore. Mi auguro che la dirigenza viola parli con l'entourage del giocatore per rassicurarlo. Futuro di Italiano? Credo voglia portare fino in fondo il percorso iniziato la scorsa estate".