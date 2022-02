MARIANELLA, EL: si può. Viola ha tutto per far bene

La storica voce di SkySport Massimo Marianella ha analizzato il momento della Fiorentina, alla luce del ko contro la Lazio in campionato. Ecco le sue parole: "Io sono convinto del progetto viola: al di là dell'affare Vlahovic, la Fiorentina ha tutto in questo momento. Una società che sta cercando di mettere in piedi un progetto, un ottimo allenatore e tanti buoni giocatori. Capisco la delusione della tifoseria sul caso Vlahovic. Secondo me la Fiorentina ha fatto anche più di quello che poteva fare, basti pensare a come in estate ha rinunciato alla cessione del serbo all'Atlético nel tentativo di farlo rinnovare. Il grande rischio è stato di perderlo a 0 ma quando la società ha capito di essere alle spalle al muro ha agito con saggezza. Io vedo una volontà generale di fare un passo decisivo, per far sì che tra due-tre anni non ci siano più casi Vlahovic: in futuro i giocatori sceglieranno di rinnovare con la Fiorentina, perché credono nel progetto. La reazione dello spogliatoio? La Fiorentina ha dovuto fare quello che ha fatto e sono certo che nello spogliatoio tutti abbiano capito che la mossa fatta è stata corretta. Si sta parlando poco di Ikonè, che per me può dare tanto a questa squadra: con queste idee, con questo gioco e con questo gruppo la Fiorentina può tornare in Europa e importante sarà anche il percorso in Coppa Italia".