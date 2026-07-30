Social Mandragora a Bove: "Ritrovarti è stato il momento più bello di ieri"

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Rolando Mandragora, centrocampista viola, ha scritto un post sui social dedicato a Edoardo Bove, ex compagno di squadra a Firenze e riabbracciato proprio ieri in occasione dell'amichevole col Watford: "Il momento più bello della giornata. Ritrovarti. In campo a fare quello che ami perché con la tua testardaggine e follia non hai mai smesso di crederci, e fuori dal campo perché sei uno dei migliori amici che il calcio mi ha regalato. Ti voglio bene Edo!".

Di seguito il post Instagram: