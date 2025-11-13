Lunedì la Legge Bove sul primo soccorso, CorSport: "Ci sarà pure lui"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio riporta come nella giornata di lunedì sarà presentato in Senato a Roma la “Legge Bove sul primo soccorso”, un disegno che punta a migliorare la formazione al primo soccorso. Parteciperanno all’evento anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, il presidente dell’associazione Salvagente Italia e il testimonial della legge, lo stesso Edoardo Bove.