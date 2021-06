LO MONACO, Gattuso? Mi cadono le braccia perché...

Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania, ha rilasciato un'intervista a TMW nella quale ha parlato anche del caso Gattuso-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "È la conferma che il calcio è in mano i procuratori. Mi angoscia pensare che un procuratore gestisca le situazioni in maniera così sfacciata. Che Gattuso alla Fiorentina sia saltato per colpa di un procuratore mi fa cadere le braccia. Fino a quando le società vogliono tenere gli occhi tappati? I procuratori hanno grossa incidenza nel nostro calcio e i problemi vanno affrontati in modo serio. Bisogna avere il coraggio di dire basta a certe cose".

L’addio di Gattuso è stato un fulmine a ciel sereno.

"Non conosco i termini della faccenda. Ma come detto mi angoscia pensare che un procuratore sia in condizione di decidere i destini di società, allenatori e calciatori. Ci vuole una legge a livello mondiale per fermare questa egemonia. Queste persone diventano padrone a casa degli altri. Le squadre dovrebbero farle i direttori sportivi seguendo le direttive tecniche, gli allenatori allenano".