LIVE FV, Cabral e Vlahovic: visite finite, ora le firme

15-35 - Tofol Montiel è un nuovo giocatore dell'Atletico Baleares, club di terza divisione spagnola. Addio al Siena e trasferimento in prestito secco per 6 mesi dalla Fiorentina.

15.18 - Appena terminate le visite mediche di Dusan Vlahovic con la Juventus. Il centravanti serbo adesso firmerà con la Vecchia Signora.

13.35 - Giungono ulteriori dettagli sull'operazione Cabral: l'esborso è di circa 16 milioni di euro, compresi bonus, per il Basilea, mentre l'attaccante brasiliano (27 gol in 31 presenze questa stagione) è atteso da un contratto da 1,5 milioni di euro circa a stagione fino al 30 giugno 2026.

13.00 - Arthur Cabral ha terminato le visite mediche con la Fiorentina. Adesso manca solamente l'ufficialità dell'operazione, ma il brasiliano è virtualmente un calciatore viola.

12.56 - Ormai è solo questione di tempo, Dusan Vlahovic sta per legarsi alla Juventus. Secondo TMW, alle 16.30 il serbo firmerà il suo contratto con i bianconeri che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2026.

12:10 - La Repubblica fa il punto sull'uscita di Sofyan Amrabat: la Fiorentina ha aperto alla cessione a patto che l’esborso finale sia comunque vicino ai quasi 20 milioni spesi due anni fa per acquistare il calciatore dal Verona. E non è finita qui: con gli Spurs potrebbe accendersi la pista Lo Celso.

11:20 - Anche Arthur Cabral ha iniziato le visite mediche con la Fiorentina

11:07 - Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, l'operazione Vlahovic-Juventus si basa su una parte fissa di 75 milioni di euro a cui si aggiungono alcuni bonus “facilmente raggiungibili” del valore di 5 milioni. Il pagamento potrà essere effettuato nell'arco di 3 anni ma la Fiorentina potrà già mettere a bilancio 75 milioni

9:40 - Dusan Vlahovic è appena arrivato al J-Medical, la struttura sanitaria di proprietà della Juventus, a Torino, dove a breve l'ex centravanti della Fiorentina effettuerà le visite mediche: subito dopo la firma sul contratto coi bianconeri. Il nuovo numero 28 di Allegri si è subito fermato a salutare i tifosi che lo aspettavano, per i classici selfie ed autografi.

9:02 - Sempre secondo quanto riportato da La Nazione, i possibili movimenti attorno a Nastasic porteranno a novità nel pacchetto dei difensori a disposizione di Italiano. Reca dello Spezia è un profilo sul quale la Fiorentina potrebbe dirigersi con forza. Il giocatore ha frenato una trattativa che lo avrebbe dovuto portare al Torino e andrà in scadenza nel giugno 2022: potrà accordarsi con chiunque a costo zero.

8:52 - Come sottolinea questa mattina La Nazione, la Fiorentina sta lavorando all’addio di Kokorin (Russia o rescissione del contratto) e di Amrabat (al Tottenham in prestito con opzione sul riscatto), ma anche la posizione di Nastasic (richiesto dalla Samp) rimane da monitorare.

8:39 - Come spiega oggi Il Corriere Fiorentino, al momento in casa viola si invita alla massima cautela sul fronte mercato eppure era stato Joe Barone in persona a rispondere «mai dire mai» a chi gli chiedeva se le operazioni entrata (dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek) fossero finite. Lo stesso Pradè, in quella famosa intervista nella quale, di fatto, invitava la Juventus a farsi avanti per il bomber serbo, confermò quanto la società fosse pronta ad intervenire. In questi ultimi quattro giorni non vanno escluse sorprese.

Ultimi quattro giorni di mercato invernale per la Fiorentina e le altre società di Serie A: si apre anche oggi il LIVE di Firenzeviola.it, in cui vi aggiorneremo ora per ora sugli sviluppi dell'ormai imminente cessione di Dusan Vlahovic da parte dei viola alla Juventus. Il serbo - secondo quanto riferito da buona parte della stampa in edicola oggi - si trova già da ieri sera a Torino dove ha passato la prima notte da "quasi" bianconero ed è in attesa di un nuovo tampone che certifichi la sua guarigione dal Covid-19 e che gli possa consentire di sottoporsi alle visite mediche di rito con la sua nuova squadra. Nel contempo, a Firenze, è sbarcato da ieri Arthur Cabral che ha già avuto modo di cenare assieme a tutta la dirigenza della Fiorentina (come svelato in esclusiva da Firenzeviola.it - LEGGI QUI): stamattina il brasiliano effettuerà le visite mediche di rito e poi firmerà il suo contratto con la società di viale Fanti fino al 2027.