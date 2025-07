Pioli e una difesa che va ancora assemblata: può arrivare un altro centrale

vedi letture

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è quello che ha riguardato la difesa della Fiorentina per la prossima stagione. Il tecnico Stefano Pioli ripartirà dal blocco dei "quattro moschettieri", ovvero i difensori già presenti lo scorso anno e confermati dalla società, in linea con le strategie di mercato di Pradè e Goretti. Sono però previsti alcuni ritocchi: è già avvenuta la cessione di Matias Moreno, mentre anche Nicolas Valentini, nonostante il desiderio di restare, dovrebbe lasciare la squadra per fare spazio a un nuovo innesto. La sua destinazione probabile è il Verona, dove l'allenatore Zanetti lo attende. Intanto, la dirigenza viola è al lavoro per completare il reparto con un sesto difensore.

Leggi anche: La Fiorentina conferma e puntella i centrali: con l'addio di Valentini ne dovrebbe arrivare un altro