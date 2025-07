Kean, con la clausola attivata, la Fiorentina ha 48 ore per una controproposta

Il futuro di Moise Kean è ancora incerto, soprattutto in vista della scadenza della clausola da 52 milioni il 15 luglio. Il principale pericolo è rappresentato dall'Al Hilal, che potrebbe puntare su di lui se sfuma l'obiettivo Osimhen. Se la clausola viene attivata, la Fiorentina avrà 48 ore per fare una controfferta al giocatore, prolungando la vicenda fino al 17 luglio. Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha un piano: se arriva un'offerta da metà luglio in poi, proverà a trattenere Kean con una proposta più convincente. Inoltre, una volta scaduta la clausola, il club offrirà al giocatore un rinnovo con stipendio raddoppiato (da 2,2 a circa 4 milioni) e senza clausola rescissoria, o con una così alta da scoraggiare eventuali acquirenti futuri.