Arthur Cabral sta svolgendo le visite mediche con la Fiorentina e in giornata sarà ufficializzato come nuovo attaccante viola. Operazione da circa 16 milioni di euro, compresi bonus, per il Basilea, mentre l'attaccante brasiliano (27 gol in 31 presenze questa stagione) è atteso da un contratto da 1,5 milioni di euro circa a stagione fino al 30 giugno 2026.