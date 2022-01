ESCLUSIVA FV, ECCO LA PRIMA CENA DI CABRAL A FIRENZE

Dopo l'arrivo a Firenze poco dopo le 19 (CLICCA QUI) è stato anche tempo di prima cena in riva all'Arno per il nuovo attaccante della Fiorentina Arthur Cabral: come mostrano le foto esclusive di Firenzeviola.it l'attaccante brasiliano - prelevato dal Basilea per circa 15 milioni di euro - ha avuto modo di passare la serata assieme a tutta la dirigenza viola: dal dg Barone al ds Pradè, passando per il responsabile delle comunicazioni Ferrari, al direttore tecnico Burdisso e il chief scout Tramontano. Per celebrare la prima serata fiorentina di Cabral, la società viola ha optato per una nota enoteca in zona stadio. Un bel bicchere di vino per brindare all'inizio di una nuova avventura. Ecco gli scatti di FV: