VLAHOVIC, Alle 16.30 firma il contratto con la Juve

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla firma di Dusan Vlahovic con la Juventus. Il giocatore, ancora per qualche ora della Fiorentina, in questo momento è al J Medical e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, intorno alle 16.30 metterà nero su bianco l'accordo che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2026, con opzione per la stagione successiva.