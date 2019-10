LALA, In estate offerta concreta della Viola. Poi...

Kenny Lala, terzino dello Strasburgo, intervistato da FranceFootball ha rivelato dettagli importanti su una trattativa che in estate l'avrebbe potuto portare alla Fiorentina: "È stata un'estate complicata a livello personale. Stavo uscendo da una buona stagione, pensavo di poter aspirare a qualcosa in più. Era la prima volta che mi trovavo in questa situazione. Alla fine, l'ho presa come un test. Offerte concrete? Dissi al mio agente che non volevo sapere fino all'inizio delle trattative. C'era davvero un'offerta concreta. Ho dato il via libera e spettava a entrambi i club concordare. Qualcosa che non è successo. Chi? La Fiorentina. Da quello che so, i club hanno parlato e non è successo nulla. E come con Oudin ero a casa, in silenzio. Mi chiedo se il treno passerà una seconda volta".