L'EQUIPE, Offerta della Fiorentina per Lukoki

L'Equipe riporta un'offerta al Nantes da parte della Fiorentina per il talento di 18 anni Edoly Lukoki. "L'FC Nantes potrebbe perdere nei prossimi giorni uno dei giovani più talentuosi del suo vivaio", scrive online la prestigiosa testata francese.

Il club italiano avrebbe trasmesso proprio in queste ore un'offerta per il prestito con opzione d'acquisto per l'attaccante professionista dal 2021. Il giocatore non ha ancora debuttato in stagione e ha un contratto con il Nantes fino al 2024.