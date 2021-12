KOUAME, Vorrei restare altro anno all'Anderlecht

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina in prestito secco all'Anderlecht, ha rilasciato un'intervista a hln.be, dove ha parlato della sua avventura in Belgio e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni riportate da voetbalprimeur.be: "Se avrò la possibilità di rimanere, mi piacerebbe giocare un anno in più per l'Anderlecht. Sono felice qui anche se fa freddo in inverno (ride, ndr). In più posso godermi il mio sistema di gioco preferito con due punte".

Il classe torna anche sulla sua decisione di lasciare la Serie A e sulla Jupiler Pro League: "Molti giocatori la giudicano male. E' una competizione con molta intensità, che di per sé si adatta al mio stile. E non fraintendetemi, l'Anderlecht è ancora un grande nome in Europa". Poi due battute anche sul razzismo e le persone che discriminano: "Non mi interessano".