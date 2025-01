FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non solo il Torino su Christian Kouame. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, l’ivoriano è cercato da diversi club di Serie A. Stamani, secondo quanto riportato da Sportitalia, c’è stato un nuovo tentativo dell’Empoli, che segue il classe ’97 da due anni. Resta in piedi lo scambio con Antonio Sanabria del Toro.