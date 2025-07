Calciomercato Jonas Harder va al Padova! Siamo allo scambio dei documenti con la Fiorentina

A meno di clamorosi dietrofront, tra i giocatori della Fiorentina che dalla prossima settimana prenderanno parte al ritiro al Viola Park non ci sarà Jonas Harder. Grande protagonista con la Primavera di Galloppa fermata solo in finale Scudetto dall'Inter qualche settimana fa, per il centrocampista classe 2005 si stanno per aprire le porte del Padova in vista della prossima stagione.

Come raccolto da Firenzeviola.it, la Fiorentina è allo scambio di documenti con la società veneta e Harder sarà presente fin dall'inizio del ritiro agli ordini dell'allenatore Matteo Andreoletti in programma dal weekend. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è scatenato e dopo il Papu Gomez, Baselli e il giovane Villa, è pronto a puntare anche su Jonas Harder per la stagione in Serie C in prestito secco.