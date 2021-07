KOUAME, Out da Tokyo20: incredibile 5-2 Spagna

90 minuti senza particolari squilli per Christian Kouame nel quarto di finale dell'Olimpiade che la sua Costa D'Avorio ha perso contro la Spagna. Un 5-2 rocambolesco per gli africani, che pagano le disattenzioni difensive: quella di Singo per il momentaneo 1-1 di Dani Olmo che ha raggiunto l'1-0 iniziale di Bailly. E soprattutto quella all'ultimo secondo che ha concesso il pareggio in extremis a Mir dopo il gol al 91' di Gradel che sembrava aver dato la vittoria alla Costa d'Avorio.

Per poi finire con l'ingenuità costata il rigore del 3-2: un tocco di mano scomposto in area di Bailly, con Oyarzabal che ha consegnato così la semifinale alle Furie Rosse, messa in cassaforte da altri due gol nel finale di Mir. Kouame potrà dunque ora godersi le vacanze prima di aggregarsi al gruppo di Vincenzo Italiano.