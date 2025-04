Dagli inviati Buone notizie per Colpani: domani dovrebbe tornare tra i convocati

La Fiorentina ha svolto stamani il penultimo allenamento prima della gara d'andata col Betis Siviglia, valida per la semifinale di Conference League. La squadra era quasi al completo agli ordini di Raffaele Palladino, ad eccezione di Moise Kean che si è confrontato col tecnico e si è allenato individualmente nel pomeriggio, e di Dodo che prosegue l'iter di recupero dall'appendicite ma è comunque passato a salutare i compagni.

Domattina è in programma l'allenamento di rifinitura, il pranzo al Viola Park e la partenza per Siviglia dall'aeroporto di Peretola. Il gruppo, ad eccezione delle note situazioni di Dodo, Pablo Mari e Ndour (gli ultimi due non in lista Uefa) e con l'incognita Kean (che però dovrebbe tornare a disposizione in tempo) sarà praticamente al completo e dovrebbe ritrovare Andrea Colpani, che anche stamani ha lavorato con la squadra e dovrebbe tornare tra i convocati proprio per la trasferta spagnola.