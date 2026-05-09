Juve su De Gea, ma lui vuole un altro anno in viola. CorSport: "Incontro con Paratici"

vedi letture

David De Gea è innamorato di Firenze e nonostante l'interesse della Juventus, vuole restare un altro anno alla Fiorentina. È questa la notizia rilanciata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, dove si torna su un tema già anticipato su queste pagine nei giorni scorsi. Il portiere spagnolo sta benissimo in viola, ha trovato un nuovo equilibrio e nuove motivazioni dopo l'anno sabbatico post Manchester United e proprio i Red Devils restano ad ora l'unica destinazione che potrebbe ipoteticamente farlo vacillare sul proprio futuro. Ma il giglio sul petto se l'è cucito da un paio d'anni e la volontà di proseguire con la Fiorentina è chiara anche al club.

Tutto questo con la Juventus sullo sfondo, che monitora la situazione di Allison ma cerca qualcosa a prezzo più basso, inteso come costo del cartellino, perché come stipendio De Gea arriva comunque a percepire 3 milioni di euro netti all'anno. Le idee di giocatore e società viola però sono già tracciate e una volta chiuso il discorso salvezza, magari già domani contro il Genoa, il ds Paratici e De Gea si incontreranno per decidere il da farsi, partendo dal presupposto che De Gea, pur senza un palcoscenico europeo, sarebbe ben contento di proseguire all'ombra della Cupola del Brunelleschi. Se la Fiorentina deciderà di assecondare la volontà del numero quarantatré, Tommaso Martinelli rimarrà un altro anno in prestito, probabilmente ancora alla Sampdoria dove sta facendo benissimo.