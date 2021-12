J. ALVAREZ, Il Barcellona pronto a sferrare l'attacco

La lista dei pretendenti per Julian Alvarez del River (giocatore seguito dalla Fiorentina) è lunga, ed Olè conferma il Barcellona come una delle maggiori pretendenti tanto da inviare emissari in Argentina, con gli scout catalani che lo osservano da mesi. Il quotidiano spiega che anche se la clausola di Alvarez (20 mln di euro) sarebbe alla portata delle casse blaugrana gli inconvenienti finanziari e i tanti milioni di debito ufficializzati in estate costringono però gli spagnoli a cedere dei giocatori prima di fare un'offerta per l'argentino.

Nel punto sul giocatore Olè ricorda come si siano mossi osservatori di club di serie A come Inter e Juve che seguono Alvarez al pari di Milan, Fiorentina, Siviglia e Leverkusen (restando in tutta Europa) e riporta le parole di Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, di volerlo tenere un altro anno anche per permettergli di giocare con sicurezza il Mondiale, sicurezza che non avrebbe se andasse a giocare in Europa. Ma Olè inquadra le parole come semplice strategia in vista di un rinnovo.