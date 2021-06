ITALIANO, Minacce e insulti da tifoseria Spezia

Vincenzo Italiano diventerà a breve il nuovo allenatore della Fiorentina. La tifoseria dello Spezia però, come riportato da Il Secolo XIX, non l'ha presa benissimo ed in questi giorni ha fatto pervenire delle minacce, non solo via social, alla moglie e al figlio tredicenne dell'allenatore. Il tecnico è rimasto molto turbato e ne avrebbe anche parlato nel colloquio avuto con l'amministratore delegato spezzino Nishant Tella, l'ultimo con il club bianco, quello che ha definitivamente aperto il fronte della trattativa tra Spezia e Fiorentina, dove Italiano allenerà nella prossima stagione.