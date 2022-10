ITALIANO (SKY), Risultato bugiardissimo. Gonzalez...

L'allenatore viola, Vincenzo Italiano, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 4-0 incassata contro la Lazio: "Non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti, abbiamo giocato e tirato, fatto quello che dovevamo fare e dato continuità di prestazione alla partita con gli Hearts, il risultato è stato bugiardissimo perché eravamo partiti molto forte ma abbiamo i soliti problemi e non riusciamo a segnare. Era un po’ che non capitava il problema di abbandonare la partita nei finali, questo mi fa arrabbiare tantissimo, togliendo questo non ho nulla da dire i ragazzi, brava la Lazio. Manca quella incisività e concretezza che tutte le volte che arriva qualche pallone ti permette di indirizzare le partite, in scozia abbiamo segnato al primo tiro. La Lazio è la bestia nera della Fiorentina, pensavo durante la gara di aver trovato la quadra ma abbiamo perso 0-4, anche se bugiardissimo perché ci hanno subito per grande parte della partita. Il primo tempo è stato fantastico, perdere così non aiuta e non ti fa lavorare sereno, tra due giorni c’è un’altra gara dobbiamo pensare a quella, sono abituato a fare questo”.

Sui cambi.

“Io non penso che i ragazzi non abbiano avuto lo spirito giusto, quando entrano 5 freschi e lucidi dovrebbero però far sentire il loro peso e noi non ci stiamo riuscendo, nonostante Gonzalez potesse riaprirla. Bravi gli altri che con 5 cambi riescono a cambiare le partite, noi non ci stiamo riuscendo”

Come legge questa sconfitta?

“Oggi era un crocevia importante per dare continuità alla conference, la prestazione non mi è dispiaciuta, quando crei tanto un allenatore non puó stravolgere, il problema è che bisogna buttarla dentro, su 25 tiri almeno 10 sono occasioni facili per segnare ma noi non ci riusciamo, dobbiamo migliorare, stiamo pagando questo che è un male enorme in una squadra di calcio, ci prendiamo i fischi e la delusione del nostro pubblico che mi fa molto male, l’anno scorso avevamo portato entusiasmo quindi uscire tra i fischi è una sconfitta per noi e dobbiamo tramutarli in applausi il prima possibile”