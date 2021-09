INFORTUNATI, Italiano: "Castro non gioca, Nico..."

Una partita ogni tre giorni crea problemi di recupero degli acciaccati per qualsiasi squadra e lo stesso sarà per la Fiorentina domani. Vincenzo Italiano in conferenza stampa spiega infatti la condizione di Castrovilli e Gonzalez, che si sono infortunati a Genova: "Gaetano non sarà della partita. L'ho sentito oggi e torna domani. L'infortunio rimediato contro il Genoa sembrava qualcosa di più serio ma, per fortuna, nulla di grave. Gonzalez ha avuto questo problemino all'adduttore... Si sa che nelle gare ravvicinare qualcuno si perde, adesso lo valuteremo. Oggi nella rifinitura vedremo come hanno recuperato i ragazzi, vediamo se li avremo al 100%".

