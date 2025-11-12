FirenzeViola Il migliore in campo a Genova è Piccoli: ecco i risultati del Top Fv

Su FirenzeViola.it si è chiuso il sondaggio del TopFv riguardante Genoa-Fiorentina 2-2. La gara di domenica, che ha visto la Viola portare via un punto da Marassi grazie alle reti di Gudmundsson (su rigore) e di Piccoli, è coincisa anche con l'inizio dell'era Vanoli. I migliori in campo per voi sono stati Roberto Piccoli e Albert Gudmundsson, proprio gli autori dei gol. Questa la classifica del Top Fv in base ai vostri voti.

Genoa-Fiorentina 2-2, Top Fv

1) Roberto Piccoli (40,64% dei votanti)

2) Albert Gudmundsson (21,77%)

3) Simon Sohm (13,33%)