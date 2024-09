IL MIGLIORE, Gud eroe di giornata. Bene anche De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nessun dubbio su chi sia stato il migliore ieri in Fiorentina-Lazio. L'eroe del pomeriggio del Franchi è Albert Gudmundsson che prima si conquista e segna il rigore del pareggio e poi batte una seconda volta Provedel dagli undici metri per il 2-1 finale. "Vulcanico nelle iniziative, glaciale dal dischetto" scrive La Gazzetta dello Sport. L'islandese, entrato nella ripresa, ha spaccato la partita e regalato la prima gioia stagionale alla Fiorentina di Palladino. Da sottolineare l'ottima prestazione anche di David De Gea che, soprattutto nel primo tempo, ha salvato in più occasioni la porta gigliata.

I voti di Gudmundsson:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

La Repubblica: 7,5

Il Corriere dello Sport-Stadio 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 8

I voti di De Gea:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

La Repubblica: 6,5

Il Corriere dello Sport-Stadio 7,5

Tuttosport: 7

Il Corriere Fiorentino: 6,5

La Nazione: 7