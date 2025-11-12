Il dubbio de La Nazione: "Gudmundsson si trova meglio con Piccoli che con Kean?"
La Nazione dopo la gara con il Genoa si domanda: "Vuoi vedere che si trova meglio con Piccoli piuttosto che con Kean?". Il dubbio insinuato, non fosse altro per le caratteristiche degli attori principali di questa storia. L'intesa con Piccoli ha in qualche modo funzionato, forse più di quando Gud gioca (in teoria) alle spalle di Kean.
Questioni di feeling, di movimenti e di timing, sui quali Vanoli lavorerà a lungo nel corso della sosta, anche con lo stesso Kean, la cui condizione fisica dovrebbe poter migliorare in vista della partita contro la Juventus. Sfida, manco a dirlo, che dà l’occasione a tutti e tre di riaccendersi. Tre personaggi che cercano la loro reale dimensione in una Fiorentina che fatica ad accenderli. Spesso l’impressione è stata che dovessero pensarci da soli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati