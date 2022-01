IKONÉ, Possibile titolare già contro l'Udinese?

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione è stato un allenamento per la prima volta davvero al completo quello che la Fiorentina ha svolto ieri pomeriggio in previsione della ripresa del campionato. La notizia più importante riguarda Vlahovic che dopo la seduta in parte personalizzata di domenica ha ripreso a lavorare assieme al resto del gruppo, svolgendo anche la classica partitella in famiglia che ha chiuso i lavori. Assieme al serbo anche uno scoppiettante Ikoné, che ha realizzato il primo gol in viola e ha vinto il torneo in famiglia nella squadra composta da Milenkovic, Odriozola ed altri big. Complice il probabile forfait di Sottil, il francese si candida già per una maglia da titolare in vista della sfida contro i friulani, in previsione della quale - come da prassi - i viola si sottoporranno ad un altro ciclo di tamponi domani mattina.