TMW, Toro-Fio: si va verso gara lunedì alle ore 18:30

Arrivano conferme sul possibile slittamento della gara tra Torino e Fiorentina, che ad oggi da programma è schedulata per domenica 9 gennaio alle 14.30. In seguito ai casi di positività all'interno della rosa granata, infatti, l'Asl di Torino mercoledì scorso ha posto in quarantena la squadra per 5 giorni (con la conseguente impossibilità di raggiungere Bergamo per la gara contro l'Atalanta del giorno dopo). Una quarantena che - salvo cambiamenti dell'ultimo minuto - finisce domenica. Da qui, l'ipotesi di uno slittamento della gara contro la Fiorentina al giorno dopo, lunedì 10, con orario eventualmente previsto per le 18.30. Lo riporta TMW.