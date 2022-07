TMW, Ag. Dodô domani in Italia: si sblocca coi viola?

Si può sbloccare domani la trattativa per il trasferimento del terzino destro brasiliano Dodô dallo Shakhtar Donetsk alla Fiorentina. Il procuratore del laterale classe '98 sarà infatti in Italia per provare a limare gli ultimi dettagli e far collimare domanda e offerta. L'idea della viola è quella di chiudere l'operazione prima della partenza per Moena, prevista per il fine settimana.