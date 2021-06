NAZIONE, Rino ai titoli di coda: rottura con Mendes

La Nazione, stamani in edicola, si sofferma sulla clamorosa vicenda delle ultime ore tra Gattuso e la Fiorentina. Rottura totale che arriva a mettere in forte discussione il prosieguo del rapporto tra i viola e Rino. Il quotidiano scrive di uno scontro duro tra Mendes e i dirigenti viola. Divergenze, pare, dovuto anche a un aspetto non secondario: la Fiorentina aveva scelto giocatori della scuderia del super procuratore portoghese, senza però vincolare il suo mercato esclusivamente ai suggerimenti di un solo manager. Una situazione destinata a far tornare le nubi sulla Viola dopo che, per bocca di tutti, era tornato il sereno con l'avvento di Gattuso. Si dice che la caccia a un nuovo tecnico sia iniziata.